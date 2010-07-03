В аэропорту Екатеринбурга проверяют информацию о бомбе на борту самолета

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Звонок о минировании самолета, готовившегося к рейсу Екатеринбург – Сургут, авиакомпании "ЮТэйр" поступил в четверг, об этом сообщил "Интерфакс".

"Во время подготовки к вылету рейса 112 Екатеринбург-Сургут, поступил анонимный звонок о заминировании самолета. Пассажиры оперативно эвакуированы, самолет проверяют", – заявили в пресс-службе авиакомпании.

На борту самолета находились 60 человек.

Информация проверяется, однако эвакуацию аэропорта решили не объявлять. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, сообщить о минировании мог один из опаздывающих на рейс пассажиров.

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