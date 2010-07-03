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Происшествия

31 октября, 20:27

В аэропорту Екатеринбурга проверяют информацию о бомбе на борту самолета

происшествия транспорт

Фото: соцсети

Звонок о минировании самолета, готовившегося к рейсу Екатеринбург – Сургут, авиакомпании "ЮТэйр" поступил в четверг, об этом сообщил "Интерфакс".

"Во время подготовки к вылету рейса 112 Екатеринбург-Сургут, поступил анонимный звонок о заминировании самолета. Пассажиры оперативно эвакуированы, самолет проверяют", – заявили в пресс-службе авиакомпании.

На борту самолета находились 60 человек.

Информация проверяется, однако эвакуацию аэропорта решили не объявлять. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, сообщить о минировании мог один из опаздывающих на рейс пассажиров.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент с участием актрисы Лидии Вележевой. Артистка прошла на борт в состоянии алкогольного опьянения и устроила дебош в самолете. На требования сотрудников экипажа успокоиться Вележева не реагировала.

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