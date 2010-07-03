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Происшествия

14:46

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета в Шереметьево

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Российская актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета, который должен был вылететь в Тель-Авив из московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

"Самолет не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош", – сообщили агентству в управлении на транспорте МВД РФ.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, взбунтовавшуюся актрису вывели из лайнера. Рейс был задержан.

Пока неизвестно, что могло стать причиной такого поведения Вележевой. Судя по роликам из соцсетей, актриса вела себя неадекватно, приставала к пассажирам лайнера и оскорбляла их. Некоторые пользователи предположили, что виной всему мог стать алкоголь.

53-летняя советская и российская актриса Лидия Вележева известна зрителям по роли Настасьи Филипповны в сериале "Идиот", снятом по одноименному роману Федора Достоевского. Актриса также участвовала в телешоу "Простые истины", снималась в картине "Любовь-морковь-2". На счету заслуженной артистки России десятки ролей в театре.

Утром в среду, 30 октября, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который направлялся из Москвы в Куляб (Таджикистан), был вынужден сесть в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения.

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