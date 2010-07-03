Пьяного Джареда Падалеки задержали за драку – СМИ

14:50
Фото: соцсети
Полиция Техаса арестовала звезду культового сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки за пьяную драку. Об этом пишет таблоид TMZ.
37-летнего Падалеки задержали утром в воскресенье, 27 октября, в техасском Остине. К тому времен актер был пьян, он отдыхал в баре Stereotype, где считается завсегдатаем.
Очевидцы сообщают, что Падалеки ударил бармена, а затем накинулся на управляющего заведением. После этого актер сцепился со своим приятелем, который пытался его успокоить.
Происходившее привлекло внимание местной полиции. Перебравший спиртного актер даже попытался подкупить стражей порядка: Падалеки тряс перед ними пачкой денег, хотя едва ли соображал, что делал.
Артиста задержали, ему предъявили обвинения в нападении и появлении в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Американский актер прославился на весь мир благодаря съемкам в популярном сериале "Сверхъестественное", где он играл Сэма Винчестера. Телевизионное шоу рассказывает о двух братьях, которые колесят по стране на черном Chevrolet Impala 1967 года и расследуют нападения паранормальных существ. Второго брата, Дина, сыграл Дженсен Эклз.
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