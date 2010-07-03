Пьяного Джареда Падалеки задержали за драку – СМИ

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Полиция Техаса арестовала звезду культового сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки за пьяную драку. Об этом пишет таблоид TMZ.

37-летнего Падалеки задержали утром в воскресенье, 27 октября, в техасском Остине. К тому времен актер был пьян, он отдыхал в баре Stereotype, где считается завсегдатаем.

Очевидцы сообщают, что Падалеки ударил бармена, а затем накинулся на управляющего заведением. После этого актер сцепился со своим приятелем, который пытался его успокоить.



Происходившее привлекло внимание местной полиции. Перебравший спиртного актер даже попытался подкупить стражей порядка: Падалеки тряс перед ними пачкой денег, хотя едва ли соображал, что делал.

Артиста задержали, ему предъявили обвинения в нападении и появлении в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Американский актер прославился на весь мир благодаря съемкам в популярном сериале "Сверхъестественное", где он играл Сэма Винчестера. Телевизионное шоу рассказывает о двух братьях, которые колесят по стране на черном Chevrolet Impala 1967 года и расследуют нападения паранормальных существ. Второго брата, Дина, сыграл Дженсен Эклз.

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