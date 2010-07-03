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Москва 24

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Общество

17:53

Наталья Бочкарева рассказала о травле в соцсетях

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в социальных сетях. Артистка отметила, что не понимает причин "ненависти и злобы" со стороны некоторых своих подписчиков

"Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила целый "Камаз" негатива!", – написала актриса на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что не обязана раскрывать подробности скандала с наркотиками и делиться подробностями своей личной жизни. Бочкарева призвала журналистов не вмешиваться в дела ее семьи для того, чтобы найти "искрометный заголовок".

"Я не хочу, чтобы журналисты донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", – заключила она.

Ранее суд признал виновной Наталью Бочкареву в отказе пройти медицинское освидетельствование. Ее лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Она также должна будет выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей. При этом ни Бочкарева, ни ее представитель на заседание не пришли.

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