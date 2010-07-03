12:50
Фото: ТАСС/соцсети
Суд признал виновной актрису Наталью Бочкареву в отказе пройти медицинское освидетельствование, передает ТАСС.
Ее лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Она также должна будет выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей.
В судебный участок мирового судьи № 105 явились два свидетеля. Один из них – сотрудник ГИБДД, задержавший актрису. Ни Бочкарева, ни ее представитель на заседание не пришли. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Суд лишил водительских прав актрису Бочкареву
28 сентября сотрудники ДПС остановили на Бочкареву на Стромынке за рулем Cadillac, у нее нашли кокаин. Сначала артистка отрицала все, а затем достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, чтобы спрятать его.
В отношении нее завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Актрису отпустили под подписку о невыезде.
Позднее Бочкарева уверяла, что на опубликованных в Сети видео не она. По словам актрисы, она ведет здоровый образ жизни, занимается благотворительностью и только вернулась с гастролей, поэтому не понимает, кому нужно осквернять ее имя.
Сообщалось, что Бочкареву частично парализовало после скандала. Друзья актрисы утверждают, что она очень переживает и, видимо, нервное напряжение сказалось на здоровье. Артистка пропустила съемки и не смогла прийти на ток-шоу.
Актриса Бочкарева рассказала о гастролях по стране
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