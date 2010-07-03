Актрису Бочкареву частично парализовало после скандала

Актрисе Бочкаревой стало плохо после скандала с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву частично парализовало после скандала с наркотиками. По словам друзей актрисы, она очень переживает и, видимо, нервное напряжение сказалось на здоровье. Артистка пропустила съемки и не смогла прийти на ток-шоу, сообщает телеканал Москва 24.

Друг актрисы Андрей Ковалев рассказал, что Бочкаревой очень плохо.

"Она лежит в постели, не встает. У нее высокая температура, проблемы с левой частью лица. Все очень не здорово, она почти не говорит. Врачи там, все по плану, все делается и любящий муж, который занимается ее здоровьем. Я сам хотел в гости приехать, но боюсь так как сам болею", – рассказал телеканалу Москва 24 Ковалев.

Ранее в популярных телеграм-каналах появилось видео с задержанием Бочкаревой. Уточнялось, что в ходе досмотра у нее был обнаружен пакет с порошкообразным веществом.

Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе МВД журналистам подтвердили факт задержания в центре столицы некой гражданки с наркотиками, однако имени не уточнили.

Сама артистка отрицает свое задержание. Женщина призналась, что сначала новости о "задержании с кокаином в трусах" ее удивили. Однако затем она осознала серьезность ситуации и теперь намерена привлечь к ответственности распространителей информации.

Наталья Бочкарева – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Известна благодаря ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Плата за любовь", "И отцы, и дети". Выступает в Московском художественном театре имени Чехова.

