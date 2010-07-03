Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы. На вопросы издания она ответила: "Вы скоро все узнаете".

Друг актрисы певец Андрей Ковалев сообщил, что ему запретили общаться с журналистами на эту тему.

"Они мне позвонили сами, попросили больше про них ничего не говорить. Вообще вся эта ситуация с задержанием странная. Не было пока ни экспертиз, ни каких-либо официальных заявлений, так что говорить пока не о чем. Может быть, ее с кем-то перепутали. Может быть, машины перепутали, и попался совершенно не тот человек под раздачу", – сказал он.

Он подтвердил сообщения о том, что у актрисы были проблемы со здоровьем (высокая температура и частичный паралич лица). Сейчас все нормально, добавил Ковалев.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось, что Бочкарева была задержана сотрудниками ДПС, которых заинтересовало ее поведение за рулем. Они якобы нашли у нее наркотики. В интернете после этого появилось видео с задержанием женщины, похожей на Бочкареву, на котором она признается, что у нее с собой кокаин.

Представители актрисы заявили, что это ложь и провокация. Сама Бочкарева грозила судом тем, кто распространяет сообщения о ее задержании.

Также СМИ сообщили, что актриса исчезла и перестала появляться дома.

