Актер сериалов заявил о хищении денег с банковского счета

Фото: кадр из фильма "Жены на тропе войны”, режиссер Александр Сальников

Актер сериалов Александр Давыдов заявил в полицию о списании денежных средств с банковской карты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что 25 октября актеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Под предлогом сохранения денег он совершил хищение.

Заявитель оценил ущерб почти в 41 тысячу рублей. Сейчас полиция проводит проверку.

Александр Давыдов известен по работе в картинах "Морской патруль – 2", "Сашка", "Баллада о бомбере", "Грозовые ворота" и "Путейцы".

Ранее мошенники обманным путем выманили у женщины 4,4 миллиона рублей. Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником банка.