Банкирша в Москве похитила более 400 миллионов рублей вкладчиков

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Сотрудница одного из столичных банков похитила более 400 миллионов рублей вкладчиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Женщина получала деньги от желающих открыть вклады клиентов, а в подтверждение проведения операции выдавала договор банковского вклада и приходные кассовые ордера.

При этом сведения о вкладчиках и денежных суммах в базу данных банка она не вносила.

Потерпевшими признаны 457 человек. Злоумышленнице удалось скрыться, однако в 2018 году ее задержали в Черногории и экстрадировали в Россию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", которое впоследствии было переквалифицировано на "Мошенничество".

В настоящее время уголовное дело направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.