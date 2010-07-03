Специалист по кибербезопасности дал советы по защите денег от кражи

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Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал советы по защите денег от кражи с использованием программ удаленного доступа на смартфоны.

"Не ставьте незнакомые приложения, не переходите по незнакомым ссылкам, не совершайте действий по звонкам незнакомых людей. Половина нашей безопасности – это цифровая гигиена", – сказал Масалович в беседе с RT.

Специалист отметил, что можно обратиться в банк, чтобы ограничить возможность управления средствами со смартфона.

Он также подчеркнул, что если пользователь заметил что-то непривычное, то стоит обратиться к специалистам.

Мошеннические схемы, по его словам, состоят из двух шагов.

"Шаг второй всегда разный – это какая-то новая схема, а шаг первый – найти того, кто согласится с ним говорить, ответит на СМС, нажмет "хочу выиграть", не сотрет назойливого нового странного друга в Facebook или во "ВКонтакте", – сказал Масалович.

Глава компании Group-IB Илья Сачков ранее сообщил, что кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа.

Кроме того, стали известны еще несколько новых мошеннических схем. Псевдосотрудники банка звонят клиентам и сообщают о попытке незаконного перевода денег. Они предлагают скачать специальную программу якобы для безопасности финансов, а на самом деле – чтобы получить доступ к мобильному устройству. Большая проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

