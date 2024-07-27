Дело возбуждено после падения мужчины из катера в акватории канала Москвы

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Москве возбудили уголовное дело после падения мужчины из катера. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, мужчина 1980 года рождения выпал, когда катер двигался в акватории канала Москвы от причала "Зарядье" до Южного речного порта. Сейчас ведутся его поиски.



Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее в Хабаровске затонул катер "Амур", перевернувшись около моста через реку Амур. По данным МЧС, находившиеся на судне люди, пропали. В ведомстве отметили, что в катере были пятеро человек, двоим из них – мужчине и женщине – удалось самостоятельно выплыть на берег.