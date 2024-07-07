Катер с людьми перевернулся в Хабаровске, идут поиски пропавших

Фото: телеграм-канал "МЧС Хабаровского края"

В Хабаровске затонул катер "Амур", перевернувшись около моста через реку Амур. Спасатели МЧС ведут поиски людей, находившихся на судне. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что всего в катере находилось пять человек, двоим из них – мужчине и женщине – удалось самостоятельно выплыть на берег. Остается неизвестной судьба судоводителя и еще двух женщин.

Спасатели обследуют акваторию реки и береговую черту от моста и ниже по течению с обеих сторон. Кроме того, сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.

Согласно предварительным данным, люди в катере находились без спасательных жилетов.

"Из-за подъема уровня воды при прохождении паводка на реке сейчас много плавает бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты", – говорится в сообщении МЧС.

В начале июня буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае. Инцидент произошел в результате сжатия льда. Восемь членов экипажа были успешно эвакуированы на борт ледокола "Владивосток", но еще один человек пропал без вести.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".