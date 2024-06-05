Уголовное дело завели после опрокидывания буксира в Карском море

Фото: Прокуратура РФ

Уголовное дело возбудили после того, как буксир опрокинулся и затонул в Енисейском заливе Карского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

Дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ведомство подчеркнуло, что местонахождение пропавшего человека пока не установлено. Специалисты проводят поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае в результате сжатия льда. Инцидент произошел 4 июня около 20:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). Восемь членов экипажа удалось эвакуировать на борт ледокола "Владивосток", один числится пропавшим без вести.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, буксир принадлежит ООО "СП Терминал".

До этого сухогруз врезался в несудоходный пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста. Инцидент, по информации МЧС, произошел из-за отказа управления у сухогруза.

