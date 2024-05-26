Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

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Сухогруз врезался в несудоходный пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, передает ТАСС.

Инцидент, по информации ведомства, произошел из-за отказа управления у сухогруза. Однако, как сказано в сообщении, никто не пострадал в результате происшествия.

На данный момент сухогруз отбуксировали к причалу и путь для других судов открыт. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги добавили, что сам мост не поврежден и работает в штатном режиме, задержек в движении составов не наблюдалось.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали после пожара на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области. По данным местных властей, состояние госпитализированных оценивалось как средней тяжести.

