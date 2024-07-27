Склад техники загорелся в Хабаровском крае

Фото: МЧС России

Пожар произошел на складе техники в Комсомольске-на-Амуре. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 12:20 по местному времени (06:20 по Москве).

"На место вызова немедленно выехали пожарные подразделения по повышенному рангу. <...> Установлено, что горит кровля строения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 13:15 (по Хабаровскому краю) удалось остановить распространение огня", – говорится в публикации.

При этом о пострадавших не сообщалось. К борьбе с огнем привлекли 38 спасателей и 9 единиц техники.

Ранее три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске на улице Корунковой, 2/19. Прибывшие на место экстренные службы начали оперативно эвакуировать жильцов.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 "квадратов", а также эвакуировали 25 жильцов. В результате пожара погибли двухлетний ребенок и две женщины. По факту гибели людей и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

