Пожар во дворце Гогенфельзен в Пушкине потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Возгорание в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга уточнили, что пожар произошел во дворце фон Гогенфельзена, который входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Комитет провел проверку состояния дворца в Пушкине и решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

"Рассматривается вопрос о направлении искового заявления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о понуждении пользователя провести противоаварийные работы на объекте", – сказано в сообщении.

О пожаре в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге появилась информация утром 26 июля. Сведений о пострадавших не поступало.

Возгорание было оперативно локализовано на площади 1 000 "квадратов". На месте были задействованы около 40 специалистов и 10 единиц техники.

