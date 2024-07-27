Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником, поблагодарив за большой вклад в развитие экономики столицы. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за мастерство и профессионализм, внимательное отношение к людям и любовь к Москве. За большой вклад в развитие экономики столицы", – подчеркнул Собянин.

Он назвал торговлю крупнейшей отраслью столичной экономики, которая обеспечивает москвичей широким ассортиментом товаров и наполняющей налогами бюджет.

Потребительский рынок столицы динамично развивается, торгово-развлекательные центры превращаются в общественные центры, создаются современные гастропространства, открываются новые ярмарки и обновленные рынки, заключил мэр.

В мае столичное правительство упростило порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые вкладывают деньги в проекты предпринимателей. В последнее время город стал крупнейшим рынком венчурных инвестиций в РФ и одним из важных центров венчурного финансирования в Европе. Но в условиях санкций начинающие предприниматели потеряли доступ к зарубежным венчурным фондам.

В таких условиях стратегическую значимость показали российские бизнес-ангелы. В 2023 году на сделки с их участием в Москве пришлось 27,5% объема венчурных инвестиций в столице, что в 5,4 раза больше, чем в 2022-м. Всего в прошлом году на бизнес-ангелов пришлось свыше 42,6% всех трансакций.