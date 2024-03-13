Сергей Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

Столичный фонд развития венчурного инвестирования получит дополнительно два миллиарда рублей из городского бюджета. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Фонд был создан в 2005 году. Он оказывает финансовую помощь технологическим компаниями, в частности предоставляет льготные займы для реализации инновационных проектов на ранней стадии.

Получить поддержку из столичного фонда могут предприятия, занимающиеся информационными, образовательными и медицинскими технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.