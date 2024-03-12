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12 марта, 12:15

Новости

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

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Уже более 30 столичных колледжей получили новое оборудование для занятий. А в ближайшее время переоснастят еще более 200 лабораторий и практических классов в различных средних учебных заведениях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в Московском автомобильно-дорожном колледже имени Николаева появились слесарные установки и техника для диагностики подвески машины. Все это позволяет студентам эффективнее осваивать профессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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