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Новости

16 февраля, 10:15

Технологии

"Мой район. Новости": данные электронных медкарт жителей столицы стали доступны онлайн

"Мой район. Новости": данные электронных медкарт жителей столицы стали доступны онлайн

Онлайн-информация о ходе лечения стала доступна в столичных больницах

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

"Мой район. Новости": данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

"Интервью": Игорь Парфенов – о том, как меняется столичная медицина

Новости часа: лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы

Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

Данные электронных медицинских карт москвичей стали доступны онлайн как врачам, так и пациентам. Теперь горожане могут узнать всю информацию, касающуюся их лечения.

Доступ к электронной медкарте оформляется на портале mos.ru, а также в приложении "ЕМИАС ИНФО". Пациенты могут делиться данными из медкарты с родственниками или врачами. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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