"Мой район. Новости": данные электронных медкарт жителей столицы стали доступны онлайн

Данные электронных медицинских карт москвичей стали доступны онлайн как врачам, так и пациентам. Теперь горожане могут узнать всю информацию, касающуюся их лечения.

Доступ к электронной медкарте оформляется на портале mos.ru, а также в приложении "ЕМИАС ИНФО". Пациенты могут делиться данными из медкарты с родственниками или врачами. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".