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Новости

08 февраля, 07:15

Технологии

Медицинские документы в России переведут в электронный вид к 2030 году

Медицинские документы в России переведут в электронный вид к 2030 году

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В России к 2030 году переведут в электронный вид все медицинские документы. Больницы в разных регионах, в том числе частные, смогут запрашивать данные пациента, если во время отпуска или командировки он обратится к ним за медпомощью.

В Москве переводить на электронные медкарты начали три года назад. В личном кабинете на портале mos.ru пациенты могут открыть свою электронную медкарту и посмотреть рекомендации, результаты исследований и другую информацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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