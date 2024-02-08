Медицинские документы в России переведут в электронный вид к 2030 году

В России к 2030 году переведут в электронный вид все медицинские документы. Больницы в разных регионах, в том числе частные, смогут запрашивать данные пациента, если во время отпуска или командировки он обратится к ним за медпомощью.

В Москве переводить на электронные медкарты начали три года назад. В личном кабинете на портале mos.ru пациенты могут открыть свою электронную медкарту и посмотреть рекомендации, результаты исследований и другую информацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.