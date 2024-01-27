Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году в Москве планируют завершить капитальный ремонт еще трех корпусов Боткинской больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Речь идеи о терапевтическом корпусе № 8, лечебном № 2 и научно-академическом № 10. В ходе капитального ремонта отремонтируют фасады и кровли корпусов, заменят внутренние инженерные системы, окна и двери, приведут в порядок входные группы, а также установят новые лифты и пандусы.

"Все три корпуса построены в начале прошлого века. В ходе ремонтных работ будет сохранен исторический облик зданий", – рассказал мэр.

Более того, в перечне задач стоит создание теплых переходов между корпусами № 10, 16 и 21.

Всего же в рамках комплексной модернизации Боткинской больницы отремонтировали 11 зданий. Помимо прочего, их адаптировали для маломобильных граждан.

Ранее в Москве завершилась реконструкция лечебного корпуса больницы № 52. В обновленном корпусе имеются 134 койки, в частности, 12 реанимационных. В корпусе будут работать 369 специалистов.

