Собянин подвел итоги строительства больниц и поликлиник в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москва реализует крупнейшую в своей истории программу модернизации инфраструктуры медицинских учреждений в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, город поставил перед собой цель обновить городские поликлиники и ключевые стационары, оснастить их современным оборудованием, создать дружелюбную и комфортную атмосферу, и в результате повысить качество медицинской помощи москвичам.

Мэр напомнил, что начиная с сентября 2018 года, в рамках этой программы в столице построили 55 медицинских объектов общей площадью 745,1 тысячи квадратных метров и реконструировали 264 зданий стационаров, поликлиник и других медицинских организаций общей площадью 1,1 миллиона квадратов".

В городе завершился первый этап обновления поликлиник – реконструировано 200 зданий или 50% амбулаторного фонда Москвы. Кроме того, на 2/3 реализована программа строительства флагманских центров для оказания экстренной медицинской помощи.

В частности, современные комплексы открыли в четырех стационарах Москвы: городской клинической больнице имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, флагманском центре ГКБ №15 имени Филатова и флагманском центре городской клинической больницы имени Боткина.

Помимо этого, в Боткинской больнице открыли Московский урологический центр, а онкологический каркас города пополнился новым лечебно-диагностическим комплексом Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова.

Больница в Коммунарке начала прием в новом детском корпусе. Его оборудовали медицинской техникой нового поколения, среди которой аппарат МРТ Signa Voyager, два аппарата КТ Revolution – EVO и Frontier и многие другие.

В начале декабря открылась обновленная Инфекционная клиническая больница № 1. Также завершилось строительство неонатального корпуса Городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой.

По словам Собянина, планы на 2024 год не менее масштабны. В первую очередь город продолжит реализацию второго этапа программы модернизации амбулаторного звена – в порядок приведут еще 140 зданий. Также в Москве появятся 16 новых медицинских объектов. Это и больничные корпуса, и поликлиники, и лаборатории, и подстанция скорой помощи, и станция переливания крови.



В 12 приемных отделениях 11 стационаров пройдет капитальный ремонт. После завершения работ оказание экстренной помощи во взрослых многопрофильных больницах организуют по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц.



В этом году завершится строительство Лучевого корпуса в больнице в Коммунарке. Также на финишную прямую вышло строительство нового травматолого-ортопедического корпуса ГКБ № 31.

До конца года планируется завершить строительство нового многопрофильный комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира. Здание оборудуют вертолетной площадкой для приема экстренных пациентов.

"Новая инфраструктура городского здравоохранения обеспечит рост качества медицинской помощи и будет хорошо служить многим поколениям москвичей", – заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за прошедший год в Москве было реализовано множество амбициозных проектов. Как отметил мэр, главные проекты реализовали благодаря трудолюбию и талантам москвичей, их оптимизму и вере в успех.



Он подчеркнул, что особое внимание было уделено развитию городской системы здравоохранения. Начали прием пациентов четыре флагманских центра, а также обновляется амбулаторное звено.