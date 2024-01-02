Сергей Собянин рассказал о том, как развивалась Москва в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За прошедший год в Москве было реализовано множество амбициозных проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, главные проекты в Москве были реализованы благодаря трудолюбию и талантам москвичей, их оптимизму и вере в успех. Так, 2023 год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры: было запущено движение по всей Большой кольцевой линии и два диаметра наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4. Помимо этого, в прошлом году был открыт финишный участок Люблинско-Дмитровской линии, а желтая ветка протянулась до аэропорта Внуково.

Собянин отметил, что в 2023 году был обновлен Южный речной вокзал и запущены два регулярных маршрута речных электросудов. Для автомобилистов было открыто движение по Московскому скоростному диаметру в пределах МКАД.



Мэр Москвы подчеркнул, что особое внимание было уделено развитию городской системы здравоохранения. Начали прием пациентов четыре флагманских центра: в ГКБ имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №15 имени Филатова и в ГКБ имени Боткина. Это помогло вывести стандарт оказания экстренной помощи на новый уровень.



Обновляется и амбулаторное звено. В 2023 году был завершен первый этап, в который вошло 200 поликлиник. Открыты два значимых медицинских объекта: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова и самая крупная и современная в России Инфекционная клиническая больница №1.



Также Собянин отметил, что в 2023 году была запущена работа по созданию в Москве кинокластера мирового уровня. Открылись первые съемочные площадки кинопарка Москино, строятся две студийные площадки — на Киностудии имени Горького и МЕТМАШе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год.