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01 января, 23:15

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Более 1,2 млн поездок совершили пассажиры в новогоднюю ночь – Собянин

Более 1,2 млн поездок совершили пассажиры в новогоднюю ночь – Собянин

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В новогоднюю ночь пассажиры совершили более 1,2 миллиона поездок на городском транспорте. Он работал бесплатно и без перерыва, сообщил Сергей Собянин.

Самыми популярными станциями стали "ВДНХ", "Охотный Ряд" и "Площадь Революции". Городские службы организовали безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения. На дежурстве были аварийно-восстановительные бригады и пожарные-спасатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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