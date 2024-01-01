01 января, 23:15Новости
Более 1,2 млн поездок совершили пассажиры в новогоднюю ночь – Собянин
В новогоднюю ночь пассажиры совершили более 1,2 миллиона поездок на городском транспорте. Он работал бесплатно и без перерыва, сообщил Сергей Собянин.
Самыми популярными станциями стали "ВДНХ", "Охотный Ряд" и "Площадь Революции". Городские службы организовали безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения. На дежурстве были аварийно-восстановительные бригады и пожарные-спасатели.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.