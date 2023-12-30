Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 16:14

Происшествия

ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области, пострадавших нет – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, в результате обстрела поселка, по предварительной информации, никто не пострадал. Гладков сообщил, что один снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Также было повреждено около 20 частных домовладений. Помимо этого, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи.

"Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", – сообщил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным Гладкова, погибли двое детей, есть пострадавшие. Помимо этого, зафиксировано попадание в жилой сектор.

Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе звучит сирена ракетной опасности.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика