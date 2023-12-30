ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области, пострадавших нет – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, в результате обстрела поселка, по предварительной информации, никто не пострадал. Гладков сообщил, что один снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Также было повреждено около 20 частных домовладений. Помимо этого, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи.

"Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", – сообщил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным Гладкова, погибли двое детей, есть пострадавшие. Помимо этого, зафиксировано попадание в жилой сектор.

Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе звучит сирена ракетной опасности.