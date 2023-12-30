Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие после ракетного обстрела

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

"Опасность сохраняется", – подчеркнул он.

В городе звучит сирена ракетной опасности. МЧС также выпустило сообщение для жителей Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие, передают телеграм-каналы.

Ранее днем Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным Гладкова, погибли двое детей, есть пострадавшие. Помимо этого, зафиксировано попадание в жилой сектор.

До этого дежурные средства ПВО уничтожили три украинские противорадиолокационные ракеты HARM американского производства над территорией Белгородской области.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ