30 декабря, 15:41Происшествия
Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие после ракетного обстрела
Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.
"Опасность сохраняется", – подчеркнул он.
В городе звучит сирена ракетной опасности. МЧС также выпустило сообщение для жителей Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие, передают телеграм-каналы.
Ранее днем Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным Гладкова, погибли двое детей, есть пострадавшие. Помимо этого, зафиксировано попадание в жилой сектор.
До этого дежурные средства ПВО уничтожили три украинские противорадиолокационные ракеты HARM американского производства над территорией Белгородской области.
Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ
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