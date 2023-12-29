Средства ПВО уничтожили три украинские ракеты над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО уничтожили три украинские противорадиолокационные ракеты HARM американского производства над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что атака Киева была пресечена 29 декабря около 15:00 по московскому времени.

Ранее днем губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. По его предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также известно, что 29 декабря ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, но было повреждено 20 частных домовладений.

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