Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – заявил глава Белгородской области.

Также известно, что 29 декабря ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. В результате атаки киевского режима никто не пострадал, но было повреждено 20 частных домовладений.



Накануне под обстрел украинской армии попала окраина приграничного села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате никто не пострадал. В то же время осколки снарядов выбили окна и повредили фасад и забор в частном жилом доме.

В тот же день под обстрел украинских войск попала окраина села Дроновка Грайворонского округа. Пострадавших также не было.

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью