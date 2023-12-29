29 декабря, 15:40Происшествия
Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – заявил глава Белгородской области.
Также известно, что 29 декабря ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. В результате атаки киевского режима никто не пострадал, но было повреждено 20 частных домовладений.
Накануне под обстрел украинской армии попала окраина приграничного села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате никто не пострадал. В то же время осколки снарядов выбили окна и повредили фасад и забор в частном жилом доме.
В тот же день под обстрел украинских войск попала окраина села Дроновка Грайворонского округа. Пострадавших также не было.
Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью
Читайте также