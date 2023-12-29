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29 декабря, 15:40

Происшествия

Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – заявил глава Белгородской области.

Также известно, что 29 декабря ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. В результате атаки киевского режима никто не пострадал, но было повреждено 20 частных домовладений.

Накануне под обстрел украинской армии попала окраина приграничного села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате никто не пострадал. В то же время осколки снарядов выбили окна и повредили фасад и забор в частном жилом доме.

В тот же день под обстрел украинских войск попала окраина села Дроновка Грайворонского округа. Пострадавших также не было.

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