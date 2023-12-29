Сотрудники Мосэнерго будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные энергетики ПАО "МОЭК" и "Мосэнерго" в период новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

"Электростанции Мосэнерго несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом возможного понижения температуры наружного воздуха", – указали специалисты.

В частности, на ТЭЦ компании запаслись необходимым количеством резервного топлива, а в целях предупреждения ЧС в филиалах организовали ежедневное дежурство аварийно-восстановительных бригад, обеспечив их автономными источниками питания, включая дизельные генераторы.

В свою очередь в МОЭК на время праздников ввели режим повышенной готовности. При первом требовании к срочным работам смогут приступить 44 аварийно-ремонтные бригады, которые несут дежурство каждый день. В состав их парка входит 21 передвижной бойлер и 334 единицы спецтехники.

22 декабря Сергей Собянин поздравил столичных энергетиков с их профессиональным праздником. Топливно-энергетический комплекс столицы является крупнейшим в стране, сообщил мэр Москвы.

По словам градоначальника, более 120 тысяч первоклассных специалистов ежедневно обеспечивают теплом и электричеством миллионы горожан и сотни тысяч компаний. Только в этом году энергетики подключили и обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тысячи городских объектов.

Сергей Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником