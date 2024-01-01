Сергей Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 млн поездок на городском транспорте. Еще полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как сообщил Собянин, в ночь с 31 на 1 января в Москве прошли концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Праздничная программа охватила 21 столичный парк и 12 окружных площадок.

По словам градоначальника, традиционно одной из главных новогодних площадок стала ВДНХ. Там представили ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов.



Помимо этого, в новогоднюю ночь работали 26 площадок крупнейшего зимнего фестиваля Европы – "Путешествие в Рождество".

Помимо этого, более 1,2 миллиона человек встретили Новый год в московском транспорте, который работал бесплатно и без перерыва. Как подчеркнул Собянин, для пассажиров, которые встретили Новый год в поездке, была организована прямая трансляция поздравления президента России. Ее посмотрели 77 тысяч человек — на 10% больше, чем годом ранее.

Также мэр отметил, что самыми популярными станциями в новогоднюю ночь стали "ВДНХ", "Охотный Ряд" и "Площадь Революции".

Ранее стало известно, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на Международной выставке-форуме "Россия". Для посетителей выставки в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов нашей страны.

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом