Более 120 тыс человек встретили Новый год на выставке "Россия"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Более 120 тысяч человек встретили Новый год на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы дирекции.

Сообщается, что для посетителей выставки "Россия" в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов нашей страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи.

Также сообщается, что программа праздника была приурочена к наступившему в 2024 Году семьи. В связи с этим на полях форума были организованы шествия Дедов Морозов и различные конкурсы возле главной уличной сцены выставки.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Москве появились на свет 54 малыша. В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве родились 25 девочек и 29 мальчика. Первый в 2024 году малыш появился на свет в перинатальном центре ГКБ имени Л. А. Ворохобова. Его вес составил 3190 граммов. А в роддоме ГКБ №52 всего за 10 минут до боя курантов родилась девочка, ее вес составил 3300 граммов.

Москва встретила Новый 2024 год