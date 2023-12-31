Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеообращение с орбиты опубликовал "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что экипаж МКС отпразднует Новый год на российском сегменте станции. На столе будут представлены лучшие блюда из штатного рациона питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.