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31 декабря 2023, 11:45

Общество

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

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Космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеообращение с орбиты опубликовал "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что экипаж МКС отпразднует Новый год на российском сегменте станции. На столе будут представлены лучшие блюда из штатного рациона питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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