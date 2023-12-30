Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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30 декабря, 18:30

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Жителям столицы рассказали, что можно посмотреть на фестивале "Ледовая Москва"

Жителям столицы рассказали, что можно посмотреть на фестивале "Ледовая Москва"

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Ледяные фигуры Кремля, Большого театра, Собора Василия Блаженного могут увидеть москвичи и гости столицы на фестивале "Ледовая Москва". Мероприятие проходит в городе уже в девятый раз и каждый год пользуется огромной популярностью у посетителей.

В этом году фестиваль открылся в парке искусств "Музеон". Увидеть ледовые скульптуры москвичи и гости столицы смогут до 28 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоАлина Гилева
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