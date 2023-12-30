Жителям столицы рассказали, что можно посмотреть на фестивале "Ледовая Москва"

Ледяные фигуры Кремля, Большого театра, Собора Василия Блаженного могут увидеть москвичи и гости столицы на фестивале "Ледовая Москва". Мероприятие проходит в городе уже в девятый раз и каждый год пользуется огромной популярностью у посетителей.

В этом году фестиваль открылся в парке искусств "Музеон". Увидеть ледовые скульптуры москвичи и гости столицы смогут до 28 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

