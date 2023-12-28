Маленькая панда из Московского зоопарка начала знакомиться с игрушками, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале

По ее словам, каждый день малышке дают что-то новое.

"Мама отпускает из-под опеки на доли секунд", – написала гендиректор зоопарка.

Ранее Акулова сообщала, что детеныш панды из Московского зоопарка сделал свои первые шаги. По ее словам, первые шаги панде дались непросто. Сначала она сосредоточенно пыталась встать, затем сделала это, шагнула и упала на пол.

В конце августа этого года в РФ родился первый в истории России детеныш большой панды. Позже малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

В начале октября панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.

Москвичам предложили выбрать имя для маленькой панды. Среди них есть русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие.