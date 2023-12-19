Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

Детеныш панды из Московского зоопарка сделал свои первые шаги. Об этом генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала в своем телеграм-канале

По ее словам, первые шаги панде дались непросто. Сначала она сосредоточенно пыталась встать, затем сделала это, шагнула и упала на пол.

"Кажется, малышка сама удивилась тому, что смогла это сделать", – подчеркнула Акулова.

В конце августа этого года в РФ родился первый в истории России детеныш большой панды. Позже малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

В начале октября панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.

Москвичам предложили выбрать имя для маленькой панды. Среди них есть русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие.