Службы горхозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним выходным – Собянин

Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. На особо опасных участках дорог, в первую очередь МКАД, круглосуточно дежурит 41 тягач.

Мэр столицы добавил, что московский транспорт в новогоднюю ночь и Рождество будет работать по особому расписанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.