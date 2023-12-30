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Новости

30 декабря, 15:15

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Службы горхозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним выходным – Собянин

Службы горхозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним выходным – Собянин

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Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. На особо опасных участках дорог, в первую очередь МКАД, круглосуточно дежурит 41 тягач.

Мэр столицы добавил, что московский транспорт в новогоднюю ночь и Рождество будет работать по особому расписанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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