Обновленные аудиогиды появились в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Обновленные аудиогиды с поддержкой шести языков появились в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Информация об экспонатах доступна на русском, китайском, английском, немецком, французском и арабском языках, сообщает портал мэра и правительства столицы.

С помощью обновленной техники посетители могут отправиться на обзорную экскурсию по макету, познакомиться с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры Москвы.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в данный момент на ВДНХ проходит выставка-форум "Россия". Многие гости хотят также посетить "Макет Москвы", где на входе им выдают обновленные аудиогиды, особенно удобные для иностранцев, сказал он.

Кроме того, аудиоэкскурсии можно посетить и в бесплатном приложении "Макет Москвы". Там же можно узнать расписание сеансов светотехнического шоу и VR-аттракциона, записаться на экскурсию и принять участие в викторине о городе.

Павильон "Макет Москвы" открыли в начале ноября после работ по техническому обслуживанию к открытию выставки "Россия".

Специалисты очистили макет, отремонтировали и отреставрировали отдельные его объекты, частично заменили элементы подсветки, обновили зеленые и парковые зоны макета и другое. Кроме того, там модернизировали звуковую систему, чтобы усилить звуковые эффекты при проведении светотехнических шоу и экскурсий.

Обновленный павильон "Макет Москвы" открыли на ВДНХ