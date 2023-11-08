Павильон "Макет Москвы" открылся на ВДНХ после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Павильон "Макет Москвы" открылся после работ по техническому обслуживанию. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что был очищен макет, отремонтированы и отреставрированы отдельные его сооружения и объекты. Также специалисты частично заменили светодиодные элементы подсветки, обновили зеленые и парковые зоны макета, убрали газонные вставки, удалили различные загрязнения и заменили осыпавшиеся деревья.

По словам Левкина, в "Макете Москвы" модернизировали звуковую систему. К имеющейся восьмиканальной системе звука добавили четырехканальную звуковую систему, чтобы усилить звуковые эффекты при проведении светотехнических шоу и экскурсий.

"Данная система распределена по сторонам света и ориентирована на позиционирование звучания таким образом, чтобы звук формировался над конкретным местом или объектом макета", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Добавляется, что для новой звуковой системы был создан дополнительный сервер с программным обеспечением, которое интегрировано с мультимедийной системой павильона, что позволит создать эффект реалистичности во время видеоэкскурсий и светотехнических шоу.

"Макет Москвы" обновили к открытию выставки-форума "Россия" на ВДНХ, говорится в тексте. Теперь тут работает VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы". Желающие могут отправиться в виртуальное путешествие с голосовым и музыкальным сопровождением.

Помимо этого, в павильоне представят акустическое шоу "Говорит Москва", для которого там установили специальное многоканальное оборудование.

По поручению Сергея Собянина в 2012 году началась работа по созданию павильона. В проекте задействовали свыше 60 архитекторов, художников, чертежников, электриков и макетчиков. На данный момент площадь макета – 429 квадратных метров.

"Макет Москвы" – это модель города в рамках внешних границ Садового кольца. Территория включает более 23 тысяч зданий и сооружений. Они выполнены в масштабе 1:400, поделились на сайте.

Павильон находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Он открылся 3 октября 2017 года. За время работы его посетили уже более 1,9 миллиона человек.

Ранее Собянин сообщил, что в павильоне также были обновлены аудиогиды. Теперь послушать получасовую экскурсию можно на русском, английском, французском, немецком, китайском, арабском языках.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"