В "Макете Москвы" на ВДНХ можно облететь столицу на VR-аттракционе – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В павильон "Макет Москвы" на ВДНХ появился VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что это "захватывающее путешествие" с музыкальным и голосовым сопровождением. Отмечается, что павильон обновили к открытию международной выставки-форума "Россия".

Кроме того, в "Макете Москвы" проходит акустическое шоу "Говорит Москва". Желающие могут услышать звуки, наполняющие столичные улицы, а именно стук шагов почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, звон колоколов храма Христа Спасителя и гром салюта в День Победы на Васильевском спуске.

"Для максимального эффекта установили специальное многоканальное оборудование", – подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что были обновлены аудиогиды. Теперь послушать получасовую экскурсию можно на русском, английском, французском, немецком, китайском, арабском языках.

Он напомнил, что во время выставки-форума павильон будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника. Вход свободный.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и все члены российского руководства не раз посетят выставку.

Говоря о своих впечатлениях от нее, Песков отметил "интересную саму по себе" идею выставки.

На выставке "Россия" на ВДНХ гости познакомятся с главными достижениями регионов РФ



