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29 декабря, 16:45

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Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

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Около 80 столичных парков и скверов благоустроили в 2023 году. О благоустройстве зеленых территорий рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Москве почти закончили парк "Яуза" – там выполнено уже 90% работ. В 2023 году в этом парке обустроили экотропы со смотровыми площадками, а еще вело- и беговой маршруты. Кроме того, там сделали летнюю сцену, детские и спортивные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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