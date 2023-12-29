"Активные граждане" смогут выбрать лучшие новогодние маршруты Москвы на Russpass

Фото: пресс-служба Мостуризма

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать самые интересные новогодние маршруты в Москве на Russpass. Голосование организуют на сайте проекта, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Организаторы отобрали 12 маршрутов. Участники могут отметить от одного до пяти вариантов", – сообщила она.

Участники опроса смогут отдать предпочтение прогулке по центру города, путешествию в Московскую усадьбу Деда Мороза, маршруту фестиваля "Путешествие в Рождество".

В сервисе Russpass также есть аудиоэкскурсия "Новогодняя Москва". Она начинается в Центральном детском магазине и заканчивается у стен Кремля. Маршрут "Точка притяжения: зимняя прогулка по ВДНХ" познакомит горожан с историческими и современными павильонами выставки, а также укажет путь на выставку-форум "Россия".

Более того, желающие прогуляться по Москве могут выбрать маршрут "День в Коломенском: зимняя прогулка в музее-заповеднике". Он проведет москвичей до катка, а также до места проката саней.

В период новогодних выходных на 23 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" для посетителей организуют мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных русских печах и на офирах. Кроме того, на всех площадках фестиваля проведут кулинарную викторину. Для самых активных участников подготовили новогодние сувениры.



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