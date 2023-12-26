Гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждут научные мастер-классы от МГТУ им. Баумана

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Научная станция МГТУ имени Н. Э. Баумана в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовила уникальные мастер-классы для детей от шести лет и старше. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"До 8 января 2024 года посетители смогут изготовить механические поделки, изучить основы электроники, а также погрузиться в мир науки и новогодних чудес", – указано в сообщении.

Площадка расположена по адресу улица Вешняковская, владение 16. Все научные мастер-классы в зимние праздники будут посвящены теме Нового года и Рождества.

Посетителей обучат основам электроники и научат делать простые электронные схемы. Гости фестиваля узнают, как спроектировать механическую руку на основе экзоскелета, чтобы хватать новогодние подарки, смастерят светодиодные украшения для елки и смогут собрать собственного робота.

В этом году "Путешествие в Рождество" посвящено быту и истории Москвы. Гостям фестиваля предложат побывать в разных исторических эпохах города и прочувствовать атмосферу дворянской и советской столицы, а также увидеть научные открытия современности.

"Путешествие в Рождество" в этом году отмечает свое 10-летие. Зимний фестиваль пройдет до 8 января 2024 года на 36 площадках по всей Москве. В его рамках пройдут свыше 4 000 различных мастер-классов и 1 500 новогодних представлений, а также более 100 ледовых шоу.

Ранее сообщалось, что с помощью карты приложения "Московский транспорт" можно построить удобный маршрут к площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", а также ознакомиться с афишей.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что мероприятие "Путешествие в Рождество" стало настоящей новогодней традицией. Москвичи и гости столицы приходят на фестиваль вместе с семьей, пробуют различные блюда, а также приобретают сувениры для близких.

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