Фестиваль "Путешествие в Рождество" стал новогодней традицией Москвы

Фото: "Московские сезоны"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проводится в Москве в десятый раз. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, масштабное мероприятие стало настоящей новогодней традицией.

"Сегодня "Путешествие в Рождество" – новогодняя традиция столицы и популярнейшее событие "Московских сезонов". А еще это самый посещаемый зимний фестиваль в России, объединяющий миллионы москвичей и туристов. За праздничным настроением необязательно ехать в центр, ведь площадки работают по всему городу", – подчеркнула она.

Москвичи и гости столицы приходят на фестиваль вместе с семьей, пробуют различные блюда, а также приобретают сувениры для близких. В рамках программы "Путешествие в Рождество" проходят концерты и театральные постановки, проводятся спортивные и творческие занятия.

История фестиваля началась в 2012 году с открытия Страсбургской рождественской ярмарки на Манежной площади. Такой формат понравился москвичам, и организаторы решили сделать мероприятие ежегодным. В 2013 году состоялся первый фестиваль "Путешествие в Рождество". Тогда для его проведения в городе выделили 34 площадки, на которых развернулись рождественские базары. Кроме того, развлекательная программа включала тематические игры. Фестиваль посетили 6 миллионов человек.

В следующем году на 36 столичных площадках открылись более 400 торговых шале. Фестиваль продолжался целый месяц – с 12 декабря по 11 января. Организаторы также стали проводить мастер-классы и представления, в том числе балет на льду "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Мероприятие стало самым масштабным в Европе. Его посетили 8,5 миллиона человек.

Еще больше площадок подготовили в 2015 году – их стало 38. Гостями фестиваля стали 10,4 миллиона человек. Тогда в рамках "Путешествия в Рождество" в Москве впервые появились световые арт-объекты. Огромный новогодний шар на Манежной площади был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая светодиодная скульптура в мире.

В 2016 году гостей начали приглашать на катки, бесплатные экскурсии и новые представления на льду. На 42 площадках было предусмотрено большое количество мастер-классов: подготовили восемь тысяч занятий. Мероприятия посетили 12,2 миллиона человек. В этот же год появилась традиция демонстрации дизайнерских елок, а также начала работать новогодняя почта.

Фестиваль стал вызывать интерес у иностранцев. В 2017 году участники съехались из разных стран. Только на Тверской улице прошло больше 150 представлений с участием 3,5 тысячи артистов и музыкантов. Всего в этот год работали 83 площадки. К 2018 году балет на льду уже пользовался большой популярностью – в программу включили 79 представлений. Уже во второй раз горожане и гости столицы собирались на Тверской улице, чтобы встретить Новый год. Также проходила онлайн-трансляция. Фестиваль посетили 18,6 миллиона человек.

На следующий год главной темой фестиваля стал космос. На него пришли 26 миллионов человек. Для гостей установили "космические" качели, зиплайн-трассу, а также подготовили зрелищные хайлайн-шоу. В 2019 году мероприятия проходили в каждом округе Москвы – открыли 81 площадку.

В 2020 году "Путешествие в Рождество" не проводили из-за ограничений, введенных на фоне пандемии. Однако в следующем году гостей ожидала увлекательная программа. В Москве открыли 27 тематических площадок: ярмарки, катки и торговые шале.

В 2022 году москвичей и туристов снова пригласили на мастер-классы и другие развлечения. Кроме того, состоялся первый всероссийский слет Дедов Морозов, проводились акция "Добрая елка" и сбор новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает".

Десятый фестиваль начался в этом году 15 декабря и продлится до 8 января. В Москве будут работать 36 площадок. Гостям обещают насыщенную программу и сюрпризы в честь юбилея.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". Оформленные в стиле разных эпох площадки могут предложить гостям множество мероприятий. На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки.

Боярскую Москву можно увидеть на площади Революции. Здесь можно научиться делать сувениры в духе XVI–XVII веков, ватные игрушки и настольный театр теней.



В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей