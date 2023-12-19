Подарки от цифровых проектов Москвы можно получить на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Электронные городские сервисы подготовили подарки для посетителей фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На 10 фестивальных площадках гости найдут павильоны проекта "Миллион призов". Там можно получить подарки от проектов "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий". После выполнения заданий от организаторов москвичи получат от "Города заданий" дополнительные призы.

В числе заданий есть посещение всех фестивальных площадок, ледового катка из списка, а также участие в "Рождественской квесте" на 27 территориях мероприятия и другие.

За выполнение всех заданий москвичи могут получить 1,5 тысячи баллов, которые можно будет обменять на поощрения. Более того, в павильонах "Миллион призов" за баллы можно купить необычные новогодние подарки.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 15 декабря по 8 января. В городе работают 36 его площадок. На фестивале гости могут приобрести сладости, посуду, изделия ручной работы и другие товары.



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