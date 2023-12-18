Москвичам рассказали предновогоднюю программу фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима" могут отметить предстоящие праздники на детских елках, балах, потешных гуляниях и других мероприятиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, 25 декабря в музее-заповеднике "Коломенское" проведут праздничные елки с Дедом Морозом и другими персонажами. Всего будет четыре представления по мотивам сказки "Морозко" – в 10:00, 13:20, 15:50 и 19:20. Для детей организуют танцевальные номера, живую музыку и сладкие подарки.

На следующий день, 26 декабря, гости фестиваля смогут поздравить своих близких с Новым годом на новогодних почтовых станциях в усадьбах Мухиных, Васильчиковой, музеях-заповедниках "Царицыно", "Остафьево", а также музее-усадьбе "Люблино". Люди смогут отправить новогоднюю открытку в любую точку страны в дореволюционном стиле: подписать ее гусиным пером и отдать почтальону в форме XIX века.

28 декабря в двух московских усадьбах проведут несколько экскурсий. В усадьбе Мухиных посетители погрузятся в мир столичного купечества и дворянской культуры XIX века. В этот же день там проведут театральные литературные чтения романа "Евгений Онегин" с профессиональными артистами. А в усадьбе Салтыкова экскурсантов проведут по богатым интерьерам бывшей графской резиденции.

Гостей музея-усадьбы "Кусково", музея-заповедника "Остафьево" и усадьбы Михайлово познакомят с обычаями московского чаепития, также они попробуют напиток на чайных станциях. Кроме того, в усадьбах Мухиных и Васильчиковых, музеях-заповедниках "Царицыно", "Остафьево" и усадьбе Влахернское-Кузьминки для всех желающих будет работать новогодняя почта.

Отмечается, что почтовые и чайные станции будут работать до 8 января, перемещаясь из усадьбы в усадьбу. Их расположение можно узнать в афише фестиваля.

В последнюю пятницу года, 29 декабря, горожане могут посетить потешные гуляния в усадьбе Михалково. Вместе со скоморохами и уличными музыкантами гости будут водить хороводы, играть в лапту, городки и горелки, а также петь народные песни.

Вечером того же дня под куполом над парком усадьбы Разумовского проведут бал-маскарад. Каждый посетитель получит маску, а также сможет поучаствовать в мастер-классах по бальным танцам. Для детей же подготовили исторический квест "Тайны зимнего парка" и представление "Бал игрушек".

В усадьбе Струйских пройдет экскурсия, а также лекции из цикла "Интеллектуальный салон А. П. Шерер". Слушатели узнают, как на протяжении столетий менялась мода на корсеты и как давали балы в Российской империи. Вечер закончится камерным концертом Московского ансамбля старинной музыки Da Camera e da Chiesa.

В музее-усадьбе "Люблино" 30 декабря состоятся потешные гуляния и экскурсия, в ходе которой москвичам и гостям столицы расскажут тайны крепостного театра, созданного в поместье. Также гости смогут посетить интеллектуальный салон. Эксперты расскажут, как раньше отмечали Новый год, Рождество и изготавливали елочные игрушки, сравнят народные и аристократические чайные традиции дореволюционной России. А на мастер-классе "Новогодний подарок графа Шереметева" люди смогут сделать новогоднюю открытку.

В усадьбе Разумовского также проведут бал-маскарад, а в усадьбе Струйских – литературные чтения, на которых молодые актеры расскажут истории из цикла Николая Лескова "Святочные рассказы".

Также в этот день профессиональные гиды проведут десять пешеходных экскурсий по городу. Посетители прогуляются по Хамовникам и Замоскворечью, осмотрят знаковые места Тверского и Басманного районов, исторических улиц города.

31 декабря в Екатерининском парке можно будет присоединиться к гуляниям, а в усадьбе Михалково принять участие в еще одном масштабном бале-маскараде. Кроме того, в этот день в музее-усадьбе "Люблино" можно будет смастерить открытку или посетить рождественские чтения.

Регистрация на мероприятия открыта в специальном новогоднем разделе сервиса Russpass.

Ранее сообщалось, что историю Москвы впервые представили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Площадь Революции и Манежную площадь разделили на тематические зоны – Москва купеческая, Москва дворянская, Москва ремесленная, Москва современная, Москва торговая и Москва боярская. В каждой зоне представлена своя историческая эпоха, в которой гостям расскажут и покажут, как выглядел город в те времена, как жили люди, какой у них был быт и многое другое.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 36 площадках