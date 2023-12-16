Историю Москвы впервые представили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба Московских сезонов

В этом году темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет история Москвы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь Революции и Манежная площадь разделятся на тематические зоны, где можно будет увидеть, как менялась жизнь города в разные исторические эпохи.

Так, на Манежной площади гости попадут в праздничную, изобильную и хлебосольную купеческую Москву, которую можно узнать по историческим хроникам и картинам русских художников.

Гости купеческой Москвы побывают на рождественском вокзале в виде стилизованного перрона с часами и деревянным вагоном, который является фотозоной и центральной сценой площадки. Также там работает купеческая лавка, прототипом которой стал московский гастроном купца Елисеева.

Москву дворянскую посвятили царской Москве XIX века, которую великий русский историк Николай Карамзин называл столицей русского дворянства. На площадке царит атмосфера роскошных балов и маскарадов, театральных представлений, званых ужинов, дворянских усадеб и изысканных нарядов.

Там можно встретить известных литературных и исторических персонажей, среди которых Наташа Ростова, Александр Чацкий, Михаил Лермонтов и Денис Давыдов. Также можно пообщаться с Владимиром Гиляровским, автором известной книги "Москва и москвичи".

В зоне Москва ремесленная можно познакомиться с жизнью самого многочисленного городского сословия в XVIII веке. Главный арт-объект площадки – русская печь, декорированная изразцами, под деревянным навесом, украшенным крутящимся калачом.

Во время путешествия гости фестиваля вернутся и в современную Москву. На этой площадке можно увидеть известные символы города, такие как модель электробуса и колеса обозрения "Солнце Москвы".

На переходе от Манежной площади к площади Революции расположена Москва торговая, которая воссоздает атмосферу Верхних торговых рядов конца XIX века. Гости увидят коробейников, продавцов игрушек, платочниц, книжников и пекарок с ожерельем из знаменитых московских баранок. Площадку украшают стилизованные старинные торговые телеги, запряженные лошадьми и груженные товарами.

На площади Революции расположилась боярская Москва допетровской эпохи с колоритными персонажами. Здесь есть представителями известных боярских семей, одетых в красочные костюмы и высокие меховые шапки. Отсюда начнется ежедневная интерактивная экскурсия "Удивительные прогулки с дядей Гиляем". Это путешествие по Москве разных исторических эпох для самых маленьких гостей фестиваля.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 15 декабря по 8 января, гостей ждут 36 площадок мероприятия.

По его словам, за 10 лет мероприятие посетили порядка 100 миллионов гостей. На площадках можно будет отправить письма участникам спецоперации. Открытки можно передать в павильонах "Москва помогает", пункты работают каждый день с 11:00 до 21:00.

Площадки оснастят рождественской иллюминацией и яркими арт-объектами, из которых самый большой – 20-метровый новогодний шар. На мероприятии гости смогут насладиться оригинальными театрализованными представлениями, а также классическими и иммерсивными. Кроме того, для посетителей будут работать театры-балаганы и даже театр теней, рассказал градоначальник.

Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Путешествие в Рождество"