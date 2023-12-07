Зимний фестиваль "Молодежь Москвы" пройдет в столице 21 декабря

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Зимний фестиваль "Молодежь Москвы" состоится в городе 21 декабря. Поучаствовать в нем могут старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты молодежных проектов и некоммерческих организаций (НКО), а также все желающие от 14 до 35 лет, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что на мероприятии участники смогут встретиться с экспертами, познакомиться с проектами и выбрать для себя направление развития. Подготовлена обширная программа, в которой каждый найдет для себя что-то новое, добавила она.

Так, с 11:00 до 19:00 для молодых людей будут доступны образовательные мероприятия, выставка городских проектов для молодежи "Москва – пространство возможностей", игровая зона и медиамарафон "Ты в центре!". На лекциях спикеры расскажут про цифровые технологии будущего, тренды коммуникационных профессий, карьерное самоопределение и про то, как найти свое дело в Москве.

На выставке же участники в интерактивном формате познакомятся со столичными проектами для молодежи и крупными партнерами фестиваля, узнают подробности о волонтерской деятельности, здоровом образе жизни, карьерном развитии, уличной культуре и искусстве, а также о современных технологиях и многом другом.

На главной сцене фестиваля проведут танцевальный мастер-класс, батлы, дебаты, рэп-фристайл, паркур-шоу, а также стендап-битву лучших комиков проекта "Stand Up лига". Кроме того, гости смогут принять участие в розыгрышах призов.

На медиамарафоне медийщики, инфлюенсеры, фотографы и контентмейкеры должны будут создать уникальный контент прямо на площадке и выложить его в соцсеть "ВКонтакте". Также гости смогут пообщаться с приглашенными экспертами, снять эксклюзивные материалы и получить призы.

В завершение фестиваля проведут дискотеку, которая пройдет с 20:00 до 23:30. Для участников выступят диджеи и популярные артисты.

Вход на фестиваль "Молодежь Москвы" бесплатный, для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Там же опубликована более подробная программа.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам. По его словам, среди праздничных проектов будет фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима", в рамках которого с 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках состоятся представления, лекции, народные гуляния и многое другое. Всего гостей ждет свыше 400 событий.

Собянин: более 400 событий запланировано в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"