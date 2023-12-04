Москвичам рассказали, как проекты "Молодежи Москвы" дают возможность реализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У столичных учеников школ, студентов и выпускников колледжей и вузов есть возможность раскрыть свой потенциал в творческом, карьерном, спортивном и волонтерском направлениях благодаря проектному офису "Молодежь Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что "Молодежь Москвы" проводит разные мероприятия и проекты, среди которых "Дебаттл" – для тех, кто хочет научиться выступать на публике, "Нарайоне" – для любителей здорового образа жизни и уличной культуры и другие.

Кроме того, проект "ВРаботе" помогает молодым людям определиться с профессией, построить карьеру и получить необходимые навыки. Основные мероприятия проекта – выставка "Карьера vs Бизнес", мастермайнд "Старт в IT", музыкальный форум "Мьюз" и программа по трудоустройству "ОФ.ФЕР".

Команда проекта работает с соискателями, помогает молодежи создать портфолио и резюме, сотрудничает с крупными специалистами в сфере HR. Также с момента запуска "ВРаботе" число вакансий для студентов и выпускников выросло в 1,7 раза, на них отправили свыше 78 тысяч откликов. В партнерской базе проекта порядка 300 работодателей.

Также "Молодежь Москвы" организовала еще один проект – "Stand UP лига", в котором юные комики получают базовые знания. Там есть два вектора работы. Первый – турниры, в котором проходят батлы-состязания. Победитель получает приз – возможность поработать с опытными комиками, дальнейшее продюсирование и съемку собственных концертов. Второй вектор – студия создания комедии, в которую входят творческие тренинги. Это проработка техники речи, сценарное и актерское мастерство.

Для грамотного поведения в интернете для молодых людей есть проект "КиберМосква". Для желающих проводят лекции, мастер-классы и IT-соревнования.

Проект "КиберМосква" обучает молодежь грамотному поведению в интернете. Кроме лекций и мастер-классов, желающие могут принять участие в IT-соревнованиях. Молодым людям рассказывают и показывают, как работают мошенники, как они взламывают и как от этого защититься. Участники разбирают, что такое социнженерия и психология лжи, как работают нейросети и устроены криптография и форензика – наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией.

Ранее сообщалось, что более 22 тысяч студентов поучаствовали в мероприятиях проектного офиса "Молодежь Москвы". Руководитель проектного офиса Маргарита Савинкина отметила, что студенты интересуются жизнью города и стремятся к тому, чтобы быть в курсе молодежных событий, а также знать о проектах, в которых они могут попробовать свои силы.

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин