Более 22 тыс студентов поучаствовали в днях проектного офиса "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 22 тысяч студентов приняли участие в мероприятиях проектного офиса "Молодежь Москвы", которые проходят в столичных колледжах и вузах с февраля этого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель проектного офиса Маргарита Савинкина рассказала, что студенты на данных мероприятиях интересуются жизнью города и стремятся к тому, чтобы быть в курсе молодежных событий, а также знать о проектах, в которых они могут попробовать свои силы.

"Дни проектного офиса "Молодежь Москвы" являются уникальной площадкой, на которой студенты знакомятся с нашими главными проектами и открывают в себе новые стороны", – добавила она.

Представители проектного офиса во время встреч в вузах и колледжах рассказывают о студенческих мероприятиях и конкурсах, а также организуют ярмарку проектов, на которой ученики могут пообщаться с командой "Молодежи Москвы", принять участие в различных акциях и присоединиться к активистам.

Студенты в рамках мероприятий также могут развиваться в различных направлениях: карьерное продвижение, волонтерство, КВН, уличный спорт, стендап-комедия, ораторское искусство и прочее.

Учащиеся также смогут узнать о том, как стать амбассадором "Молодежи Москвы". Они принимают участие в организации городских мероприятий и рассказывают о возможностях другим ученикам.

Дни проектного офиса в московских вузах и колледжах продолжатся в этом учебном году. Чтобы пригласить представителей в свое учебное заведение, нужно написать в сообщество "Молодежи Москвы" в соцсети "ВКонтакте". С расписанием мероприятий можно ознакомиться на портале "Молодежь Москвы".

Ранее сообщалось, что более 160 тысяч заявок из свыше чем 180 стран мира подали для участия во Всемирном фестивале молодежи. Основная цель мероприятия состоит в собрании молодежи на одной площадке, обсуждении проблем, поиске единомышленников, развитии и движении.

До этого стало известно, что свыше двух тысяч мероприятий прошло в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы", открывшемся в ноябре прошлого года. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут провести на площадке тематический форум, выставку, мастер-класс, спортивную тренировку или же собраться для обсуждения своих идей.